Slovenija, Hrvaška in FJK v krepitev sodelovanja pri čezmejni vodikovi dolini

Ljubljana, 1. marca - Slovenija, Hrvaška in FJK nameravajo podpisati pismo o nameri za krepitev sodelovanja za skupno podporo izgradnji severnojadranske čezmejne vodikove doline. V načrtu so skupni projekti na področju postavitve vodikovih polnilnic in transporta vodika, so po ponedeljkovi seji, na katerem so se seznanili z informacijo o podpisu, sporočili z vlade.