Uprizoritev Srce v temi po motivih življenja avtistke in aktivistke za živali

Maribor, 1. marca - V Lutkovnem gledališču Maribor (LGM) bodo v petek premierno uprizorili predstavo Srce v temi, ki je nastala po motivih življenja avtistke in aktivistke za dobrobit rejnih živali Mary Temple Grandin. Uprizoritev prepleta njeno analiziranje avtizma in tematiko zakola. Pod režijo se podpisuje Tanja Lužar, igrata Barbara Jamšek in Minca Lorenci.