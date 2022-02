V Velenju prvi begunci iz Ukrajine

Velenje, 28. februarja - V Velenje so zjutraj prispeli prvi begunci iz Ukrajine. Kot je za STA povedal predsednik uprave velenjskega Esotecha Marko Škoberne, gre za dve družini njihovih delavcev, ki v kraju Žitomir gradijo čistilno napravo, vredno 10 milijonov evrov. Obe družini z leto in pol ter dve leti starima otrokoma so namestili v velenjskemu hotelu.