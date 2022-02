Člani NSK o kulturi med in po pandemiji

Ljubljana, 28. februarja - Nacionalni svet za kulturo (NSK) je prvo točko današnje seje posvetil temi Nazaj h kulturi. Vabljeni gostje so predstavili razmere na različnih področjih - glasbe, kina, gledališča, založništva, muzejev - vsi pa so se strinjali, da je pandemija covida-19 spremenila svet ter pospešila digitalizacijo in spremenila potrebe občinstva.