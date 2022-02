Sankcije na področju športa bi lahko škodile Putinu

pripravil Aleksander Gasser

Ljubljana, 28. februarja - Svetovno prvenstvo 2018, zimske olimpijske igre 2014, Gazpromovo sponzorstvo Uefe in druga velika tekmovanja so bili dogodki, ki so močno dvignili ugled Rusije in posredno predsednika Vladimirja Putina. Prav sankcije na področju športa lahko njegov ugled tudi močno omajajo, pa so prepričani nekateri mednarodni športni strokovnjaki.