Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrade na področju prostovoljstva za leto 2021

Ljubljana, 25. februarja - Odbor za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oz. priznanja na področju prostovoljstva za leto 2021. Predlogi morajo na ministrstvo za javno upravo prispeti najpozneje do 11. aprila do 12. ure, so zapisali na spletni strani ministrstva.