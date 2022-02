V slovenskih klavnicah lani zaklali manj konj, več govedi in približno enako prašičev kot leto prej

Ljubljana, 27. februarja - V slovenskih klavnicah so lani zaklali približno 1000 konj, 123.000 glav goved, 245.000 prašičev, 11.000 ovc, 1000 koz, 4000 kuncev in 39,6 milijona kljunov perutnine. Konj in perutnine so zaklali manj, goveda, ovc, koz in kuncev več, prašičev pa približno enako, a s pozitivnim trendom, je ta teden objavil statistični urad.