Ljubljanski potniški promet z novimi medkrajevnimi avtobusi

Ljubljana, 25. februarja - Vozni park Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) je bogatejši za devet novih, okolju prijaznih medkrajevnih avtobusov, so danes sporočili iz LPP. Vsi avtobusi so prilagojeni za prevoz oseb z različnimi oblikami oviranosti in so s tem tednom že vključeni v izvajanje javnega prevoza za potnike.