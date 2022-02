Posvet: Brez lobiranja ni demokracije

Ljubljana, 25. februarja - Brez lobiranja, ki ima sicer v javnosti zelo negativen prizvok, ni demokracije, so se strinjali govorci današnjega prvega posveta o profesionalizaciji zakonitega lobiranja, ki sta ga pripravila državni svet in Združenje za zakonito lobiranje Slovenije. Govorci so se strinjali še, da bi bilo treba lobiranje v Sloveniji urediti s samostojnim zakonom.