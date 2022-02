V Mariboru bo zaradi del zaprta Gregorčičeva ulica

Maribor, 25. februarja - V okviru obnove Gregorčičeve ulice, ki jo je Mestna občina Maribor začela konec novembra lani, bo od sredine prihodnjega tedna do konca maja zaprt njen odsek med Tyrševo in Grajsko ulico. V tem času bo tudi spremenjen prometni režim v bližnji okolici, so danes sporočili z občine.