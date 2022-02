V Občini Mokronog-Trebelno prihodnje leto največ denarja za cestno infrastrukturo

Mokronog, 26. februarja - Svetniki Občine Mokronog-Trebelno so na nedavni redni seji med drugim potrdili občinski proračun za prihodnje leto, ki predvideva 4,3 milijona evrov prihodka in približno 50.000 evrov manj odhodka. Največ naložbene pozornosti bo ta dolenjska občina prihodnje leto namenila prenovi občinske cestne infrastrukture, so sporočili z občine.