VS ZN danes o resoluciji proti ruskemu napadu na Ukrajino

New York, 25. februarja - Varnostni svet Združenih narodov bo danes po 21. uri po srednjeevropskem času glasoval o resoluciji, ki obsoja ruski napad na Ukrajino, a bo stalna članica VS ZN Rusija po pričakovanjih izkoristila svojo pravico do veta. Predlog resolucije so pripravile ZDA skupaj z drugimi članicami VS ZN.