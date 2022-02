Po nedavnem napadu na sodnika predstavniki pravosodja o varnosti sodnikov

Ljubljana, 24. februarja - Minister za pravosodje Marjan Dikaučič in državni sekretar Zlatko Ratej ter več sogovornikov s področja pravosodja je danes na sestanku na vrhovnem sodišču iskalo rešitve in možne nadgradnje doslej veljavnih ukrepov in pristojnosti glede vprašanja varnosti sodnikov. Povod za sestanek je bil nedavni napad na sodnika Okrajnega sodišča v Ljutomeru.