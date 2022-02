Začele so se spomladanske selitve dvoživk

Ljubljana, 24. februarja - V spomladanskem obdobju se pričenjajo prve množične selitve dvoživk, ki pri tem lahko prečkajo tudi ceste, zato na številnih lokacijah v Sloveniji prihaja do množičnih povozov. V sodelovanju s številnimi deležniki so sodelavci projekta Life amphicon pripravili drugi letni pregled stanja dvoživk na cestah in izvedenih varstvenih ukrepov.