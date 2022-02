Letošnji naj klasični krofi iz Vrhnike in Črnomlja

Ljubljana, 24. februarja - Naj klasični krof so letos po izboru Turistično gostinske zbornice Slovenije pripravili v vrhniški slaščičarni Berzo, med posamezniki pa je slavila Črnomaljka Helena Črne. Izbor je zbornica prvič izvedla lani, z njim pa so želeli v turizem v času zaprtja panoge vnesti nekaj optimizma. Ker je požel veliko zanimanja, so ga letos ponovili.