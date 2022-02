Cene industrijskih proizvodov januarja izrazito višje

Ljubljana, 24. februarja - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se januarja na mesečni ravni zvišale za 2,2 odstotka, na letni pa za 12,3 odstotka, je danes sporočil državni statistični urad. Glede na december lani so se cene najbolj povišale v tiskarstvu in razmnoževanju posnetih nosilcev zapisa, glede na januar lani pa v proizvodnji kovin.