Rusija sprožila obsežno invazijo na Ukrajino

pripravil Blaž Mohorčič

Moskva/Kijev/Washington/Bruselj, 24. februarja - Ruski predsednik Vladimir Putin je ponoči sprožil invazijo na vzhodno Ukrajino, od koder iz več mest poročajo o eksplozijah. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v državi razglasil vojne razmere. Iz države poročajo tudi o prvih smrtnih žrtvah. ZDA, EU in druge evropske države so obsodile invazijo in napovedale dodatne sankcije.