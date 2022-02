Nadzorni svet RTVS sprejel letno poročilo za leto 2021

Ljubljana, 23. februarja - Nadzorni svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je danes soglasno sprejel letno poročilo zavoda za lani. Kljub izjemno zahtevnemu obdobju je zavod leto zaključil razmeroma stabilno, so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da so najbolj pozitivno odstopali prihodki od oglaševanja in RTV-prispevka, likvidnost zavoda pa ni ogrožena.