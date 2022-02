V TPV Automotive letos večje število dodatnih zaposlitev

Novo mesto, 23. februarja - TPV Automotive, vodilni razvojni dobavitelj avtomobilske industrije iz Novega mesta, bo zaradi razvoja prebojnih projektov v vseh svojih tovarnah letos dodatno zaposloval. Do konca leta bodo zaposlili večje število novih sodelavcev, so navedli v današnjem sporočilu. Zaposlujejo sicer v Brežicah, na Veliki Loki pri Trebnjem in Suhorju pri Metliki.