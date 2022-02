Levica za moratorij na prodajo premoženja v lasti DUTB

Ljubljana, 23. februarja - V Levici s predlogom dopolnitve zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank predlagajo moratorij na prodajo vseh turističnih in stanovanjskih zmogljivosti v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in njihov prenos na SDH. Predlagajo tudi predčasno likvidacijo DUTB in prenos njenega premoženja na SDH in stanovanjski sklad.