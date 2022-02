Z novo oglaševalsko kampanjo v promocijo slovenskega lesa

Ljubljana, 23. februarja - Z novo oglaševalsko kampanjo Uporabimo les, izberimo slovenski les želita Spirit Slovenija in direktorat za lesarstvo promovirati uporabo lesa in ozaveščati o njegovih prednostih. "Les je vsestransko uporaben trajnosten material prihodnosti, ki ga ima Slovenija kot tretja najbolj gozdnata država v Evropi na voljo v izobilju," so zapisali.