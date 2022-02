Letošnji Pranger s tremi novimi kritiki

Ljubljana, 23. februarja - Srečanje pesnikov, kritikov, prevajalcev in bralcev poezije Pranger bo med 5. in 9. julijem v Ljubljani in Rogaški Slatini kritiško pretresalo devet pesniških zbirk po izboru novih kritikov, izbranih za ta festival. Pesniška dela so tokrat prvič izbrali Silvija Žnidar, Alen Albin Širca in Denis Škofič, so sporočili organizatorji.