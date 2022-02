V Škucu razstava o sodobnih arhitekturnih praksah

Ljubljana, 24. februarja - V Galeriji Škuc bo od danes do 31. marca na ogled razstava Nove prakse, nova orodja, ki želi osvetliti način delovanja sodobnih domačih arhitekturnih praks. Kuratorja Mika Cimolini in Matevž Čelik sta izpostavila proces dela izbranih arhitekturnih organizacij, predvsem v povezavi z njihovimi delovnimi temami in nalogami.