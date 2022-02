Primorske novice o projektih v Tolminu (22. 2.)

Koper, 22. februarja - Neva Blazetič v komentarju Preboj od Sotočja do Tolmina piše, da se na sotočju Soče in Tolminke ter v starem tolminskem mestnem jedru obetajo spremembe. Z angažiranjem stroke so prišli do idejnih projektov in konceptov, ki bodo pomembno zaznamovali utrip in prihodnost Tolmina. Pred kratkim so med drugim začeli graditi tudi tolminsko obvoznico.