Študenti mariborskega Ferija predstavljajo projekt Podhod K18

Maribor, 22. februarja - Študenti medijskih komunikacij na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Feri) bodo popoldne na Koroški cesti 18 predstavili projekt vizualne revitalizacije objekta oziroma urbanega prostora "Podhod K18". Projekt so izvedli skupaj s Fundacijo Sonda, MKC Maribor in platformo za sodobno raziskovalno umetnost KonS.