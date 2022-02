Energetika Ljubljana z aprilom draži zemeljski plin

Ljubljana, 21. februarja - Energetika Ljubljana bo z aprilom podražila zemeljski plin, cena za megavatno uro se bo po rednem ceniku zvišala z 39,90 evra na 48,5 evra. Razlog za podražitev so visoke borzne cene plina, ki se trenutno gibljejo med 70 in 80 evri za megavatno uro, so sporočili iz podjetja in dodali, da ostajajo med ugodnejšimi dobavitelji.