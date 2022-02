Otroški dodatek, državna štipendija in denarna socialna pomoč bodo višji za 4,9 odstotka

Ljubljana, 21. februarja - Meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev, tako za otroški dodatek, državno štipendijo, znižano plačilo vrtca ter subvencijo malice in kosila, se zvišujejo za 4,9 odstotka. Prav tako bodo višji otroški dodatek, državna štipendija in denarna socialna pomoč ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči, navaja ministrstvo za delo.