Sonji Gole nov mandat na čelu družbe in skupine Adria Mobil

Novo mesto, 21. februarja - Nadzorniki novomeške Adrie Mobil, ki izdeluje paleto vozil za prosti čas in je od leta 2017 del francoske skupine Trigano, so dolgoletni generalni direktorici Sonji Gole 16. februarja podelili nov vodstveni štiriletni mandat. Nastopila ga bo 1. septembra. Goletova sicer Adrio Mobil uspešno vodi že 26 let, so danes sporočili iz družbe.