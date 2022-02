Letos v mariborski poslovni coni Pobrežje urejen nov dovoz

Maribor, 21. februarja - Mariborska občina je pristopila k izgradnji dovozne ceste v Poslovni coni Pobrežje, s čimer bo uredila dolgo pričakovani dovoz do območja ob Dravi in Malečniškem mostu, kjer se med drugim nahaja garaža mestnih avtobusov. Investicija je vredna 1,5 milijona evrov in je sofinancirana s strani države in Evropske unije, so danes sporočili z občine.