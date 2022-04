Podgoršek na ocenjevanju cvička v Novem mestu

Novo mesto, 11. aprila - Kmetijski minister Jože Podgoršek se je danes v Novem mestu udeležil odprtja ocenjevanja vin v okviru Tedna cvička, ki bo od 27. do 29. maja potekal v središču dolenjske prestolnice. Ogledal si je tudi projekt Dobrote Dolenjske, ki združuje lokalne pridelovalce in obrtnike, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.