Mednarodni dan maternih jezikov o uporabi tehnologije za poučevanje in učenje jezikov

Ljubljana, 21. februarja - Na pobudo Unesca je danes mednarodni dan maternih jezikov. Z letošnjo temo Uporaba tehnologije za večjezično učenje: izzivi in priložnosti želi spodbuditi razpravo o možni vlogi tehnologije za napredek večjezičnega izobraževanja in podporo razvoju kakovostnega poučevanja in učenja. Društvo slovenskih pisateljev (DSP) je napovedalo literarni večer.