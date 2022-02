Vlada za dopolnitev predlaganega revizijskega poročila o drugem tiru

Ljubljana, 18. februarja - Vlada ugovarja predlogu revizijskega poročila računskega sodišča na temo učinkovitosti priprave in izvedbe projekta drugega tira železniške proge Divača-Koper. Predlaga, da se k posameznim razkritjem v revizijskem poročilu dodajo pojasnila, ki so ključna za razumevanje njihove vsebine ter aktivnosti vlade in ministrstva za infrastrukturo.