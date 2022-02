Spodbude za raziskovalne projekte konzorcijev podjetij na področju zelenega prehoda

Ljubljana, 18. februarja - Javna agencija Spirit Slovenija je v uradnem listu objavila razpis za sofinanciranje izvajanja raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. Na voljo je 45 milijonov evrov. Razpis so že pozdravili na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).