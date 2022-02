Mineva 50 let od zgodovinskega obiska ameriškega predsednika Nixona na Kitajskem

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 19. februarja - Ameriški predsednik Richard Nixon je 21. februarja 1972 obiskal komunistično Kitajsko in tam ostal teden dni, kar je označil za "teden, ki je spremenil svet" in večina zgodovinarjev se še vedno strinja, da je šlo za najpomembnejši obisk ameriškega predsednika v tujini kadarkoli prej ali kasneje.