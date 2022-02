V dunajski Albertini poleti dela umetnikov s pridihom Munchove umetnosti

Dunaj, 21. februarja - V dunajski galeriji Albertina bodo v drugi polovici junija pod naslovom Edvard Munch v dialogu odprli razstavo, ki bo razkrila globoko povezanost med umetnikom in sodobno umetnostjo. Ob delih slovitega norveškega slikarja bodo na ogled tudi dela sodobnih umetnikov, kot so Andy Warhol, Georg Baselitz in Tracey Emin.