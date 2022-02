Prihodnji teden začetek gradnje kanalizacije na območju Kolombana in Ankarana

Koper/Ankaran, 20. februarja - Prihodnji teden bo zaživelo prvo gradbišče projekta Čisto za Koper in Ankaran, v okviru katerega bosta Mestna občina Koper in Občina Ankaran na območjih Bertoki, Škofije in Hrvatini zgradili manjkajoči del kanalizacijskega omrežja in nanj priključili skoraj 2000 prebivalcev. Naložba je ocenjena na 15,78 milijona evrov.