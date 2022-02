Posavci se pridružujejo projektu sajenja medovitih rastlin

Krško, 18. februarja - Predstavniki posavskih občin in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč so v novozgrajenem čebelarskem centru v Krškem danes podpisali pismo o nameri sodelovanja pri izvajanju projekta sajenja medovitih rastlin. Kot so poudarili, gre za zavezo pri nadaljnji skrbi za čebelarstvo in čebele ter ohranjanju avtohtonega okolja.