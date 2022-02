Janša in Orban bosta podpisala dogovor o sodelovanju pri razvoju Prekmurja in Porabja

Ljubljana, 18. februarja - Predsednik vlade Janez Janša se bo v ponedeljek v Lendavi srečal z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, so danes potrdili v premierjevem kabinetu. Premierja bosta podpisala sporazum o sodelovanju pri razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh meje ter govorila o "stanju dvostranskih odnosov", so sporočili.

Srečanje so danes potrdili tudi v Budimpešti, kjer so po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI sporočili, da bosta Janša in Orban podpisala sporazum o vzpostavitvi skupnega sklada za razvoj Prekmurja in Porabja.

V pogovorih bo posebna pozornost namenjena spodbujanju gospodarskega in družbenega razvoja narodnostno mešanih območij na obeh straneh meje, osrednji dogodek ob obisku Orbana v Lendavi pa bo podpis sporazuma o sodelovanju obeh vlad pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje, so sporočili.

Na podlagi tega sporazuma bo "oblikovan razvojni program, v katerem bodo zagotovljena dodatna finančna sredstva za obdobje 2022-2026, ki bodo omogočila odpravljanje zaostankov tako v gospodarskem razvoju kot pri zagotavljanju ustreznega okolja za delovanje manjšinskih medijev, kulturnih in izobraževalnih ustanov", so pojasnili.

Ob obisku bosta ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec ter namestnik madžarskega ministra za zunanje zadeve in trgovino Levente Magyar podpisala program sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med slovensko in madžarsko vlado za obdobje 2022-2025.

Kot so še sporočili iz premierjevega kabineta, slovenska vlada izpostavlja nujnost izboljšanja materialnih pogojev za delovanje slovenske narodne skupnosti v Porabju. Poseben poudarek bo namenjen mladim generacijam in zagotavljanju možnosti za ohranjanje jezika in kulture narodne skupnosti kot tudi poslovnih in zaposlitvenih priložnosti v domačem okolju.

Med Slovenijo in Madžarsko poteka intenziven dialog na vseh ravneh, ki se je posebej odrazil v srečanju vladnih ekip 15. septembra 2021 v Celju, še izpostavljajo v kabinetu premierja. Prav tako pa se krepi tudi gospodarsko sodelovanje, saj Madžarska zaseda sedmo mesto med zunanjetrgovinskimi partnerji Slovenije.

Slovenija od leta 2017 izvaja razvojne programe na območju, kjer živi madžarska narodna skupnost, Madžarska pa je leta 2020 začela z izvajanjem razvojnega programa v Porabju, kjer živi slovenska narodna skupnost, so še sporočili.