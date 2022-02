Juršinci, 18. februarja - Na območju občine Juršinci so v četrtek zvečer našli mrtvega 39-letnega moškega. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, so pri izvedbi prvih nujnih ukrepov ugotovili, da je umrl nasilne smrti. Poteka intenzivna kriminalistična preiskava.