Cene storitev pri proizvajalcih lani za 4,1 odstotka višje

Ljubljana, 18. februarja - Cene storitev pri proizvajalcih so se po podatkih statističnega urada lani zvišale za 4,1 odstotka. Najizraziteje so se zvišale v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih ter v dejavnosti promet in skladiščenje. V zadnjem četrtletju lanskega leta pa se cene na četrtletni ravni niso spreminjale.