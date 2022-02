Tedenski pregled - svet od 18. do 24. 2.

Ljubljana, 25. februarja - Ruski predsednik Vladimir Putin je najprej priznal neodvisnost samooklicanih proruskih republik Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, nato pa sprožil obsežno invazijo na to državo. Zahod, ki je z njim več tednov skušal doseči diplomatsko rešitev spora, je njegovo dejanje ostro obsodil in uvedel nove sankcije proti Rusiji.