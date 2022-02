Mineva 90 let od rojstva češkega režiserja Miloša Formana

Praga, 18. februarja - Mineva 90 let od rojstva priznanega češkega režiserja Miloša Formana. Z dvema oskarjema nagrajeni režiser je najbolj znan po nekaj kultnih filmov, kot sta Let nad kukavičjim gnezdom in Amadeus, velja pa tudi za enega najpomembnejših režiserjev češkoslovaškega novega vala. Zadnja leta je živel v Connecticutu, kjer je leta 2018 tudi umrl.