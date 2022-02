Majdičeva in Košir danes na Rogli z otroki v sklopu akcije Šolar na smuči

Zreče, 17. februarja - Okoli sto osnovnošolcev je danes v sklopu tradicionalnega projekta Šolar na smuči, ki ga pripravlja Smučarska zveza Slovenije v sodelovanju s petimi smučarskimi centri in tamkajšnjimi klubi, preskusilo tekaške in smučarske terene na Rogli. Z učenci četrtih razredov osnovnih šol sta se danes družila nekdanja olimpijca Petra Majdič in Jure Košir.