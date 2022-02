Odbor DZ za reševanje pomanjkanja delovne sile z upokojenci

Ljubljana, 17. februarja - Odbor DZ za delo je danes z devetimi glasovi za in dvema proti podprl predlog zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela, s katerim bi pomanjkanje delovne sile zaradi številnih bolniških odsotnosti in karanten rešili z večjim obsegom občasnega in začasnega dela upokojencev. Ukrep bi veljal do konca leta.