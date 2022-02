Vlada imenovala svoje predstavnike v svete nekaterih javnih zdravstvenih zavodov

Ljubljana, 16. februarja - Vlada je na današnji seji imenovala svoje predstavnike v svete javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice, Zavoda RS za presaditev organov in tkiv, Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj in svet Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.