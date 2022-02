Zaloge krvi na spodnjih mejah

Ljubljana, 16. februarja - Zaloge krvi so na spodnjih mejah, a zaradi dobrega odziva krvodajalcev še obvladljive, so za STA sporočili z Zavoda za transfuzijsko medicino. Kljub temu krvodajalke in krvodajalce prosijo, naj se odzivajo vabilom Rdečega križa in transfuzijske službe, lahko pa se naročijo tudi sami. Potrebujejo krvodajalce vseh krvnih skupin, razen skupine AB+.