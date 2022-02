V Liverpoolu bodo razstavili zvezek z rokopisi pesmi Beatlov

Liverpool, 17. februarja - V Liverpoolu, kraju znamenite četverice The Beatles, bodo prihodnji torek odprli razstavo, na kateri bodo na ogled postavili zvezek z na roko napisanimi besedili za pesmi, ki jih je zasedba izvajala. Zvezek vsebuje zapise poezije in druge osnutke, ki so nastajali med letoma 1967 in 1968. V zvezku je tudi rokopis uspešnice Hey Jude.