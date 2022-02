V sezoni 2020/2021 največ nesreč na smučiščih zaradi hitrosti

Ljubljana, 19. februarja - V smučarski sezoni 2020/2021 so na inšpektoratu za notranje zadeve dobili 318 zapisnikov o ogledu nesreče na smučišču. Zgodile so se na 17 smučiščih s 322 udeleženimi osebami. Najpogostejši vzrok za nesrečo je bila hitrost, sledijo pa pomanjkljivo smučarsko znanje, padci in utrujenost, so zapisali na spletni strani ministrstva za notranje zadeve.