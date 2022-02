Capl na čelu Spirita stavi na dialog in povezovanje

Ljubljana, 16. februarja - Vršilec dolžnosti direktorja javne agencije Spirit Slovenija Rok Capl prisega na "dialog, povezovanje in timsko delo". Med njegovimi prioritetami bodo priprave ukrepov v okviru načrta za okrevanje in odpornost, izvedba predstavitve Slovenije na Expu ter nadaljevanje številnih že začrtanih aktivnosti, programov in ukrepov za podjetja.