Berlinale: Pariz in Berlin kot scenografiji življenjskih zgodb

Berlin, 16. februarja - V tekmovalnem programu 72. Berlinala sta tudi filma Les passagers de la nuit Mikhaela Hersa in AEIOU - Das Schnelle Alphabet der Liebe Nicolette Krebitz. Če prvi skoraj kot enakovrednega igralca uporabi Pariz iz 80. let, je v primeru nemškega filma Berlin stranska, a vendarle pomembna vloga. Obe mesti pa odlično podpirata nekoliko izgubljene like.